いまやアジア最大の財閥となったサムスングループ。その中核をなすサムスン電子だが、半導体のファウンドリー事業で苦境に立たされている。シェアはTSMCの1割に落ちこみ、後発メーカーの猛追で業界2位の座も危うい。いまサムスンに何が起こっているのか？※本稿は、日本サムスン元顧問の石田 賢『揺らぐサムスン共和国：米中対立の狭間で苦悩する巨大財閥』（文眞堂）の一部を抜粋・編集したものです。嫉妬されるほど順調だった「