UEFAヨーロッパリーグ（EL）のノックアウトフェーズ・ラウンド16ファーストレグが12日に行われ、ゲンク（ベルギー）とフライブルク（ドイツ）が対戦した。リーグフェーズをトップ8圏外の9位でフィニッシュしたものの、ディナモ・ザグレブ（クロアチア）とのプレーオフを制してベスト16進出を果たしたゲンク。ホーム開催の初戦で伊東純也は横山歩夢とともにベンチスタートとなった。一方、リーグフェーズを7位で終えてラウ