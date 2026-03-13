リンクをコピーする

― ダウは739ドル安と3日続落、中東情勢悪化に伴う原油高を受け売りが優勢 ― ＮＹダウ 46677.85 ( -739.42 ) Ｓ＆Ｐ500 6672.62 ( -103.18 ) ＮＡＳＤＡＱ 22311.98 ( -404.15 ) 米10年債利回り4.260 ( +0.033 ) ＮＹ(WTI)原油 95.73 ( +8.48 ) ＮＹ金 5125.8 ( -53.3 ) ＶＩＸ指数27.29 ( +3.06 ) シカゴ日経225先物6月限 (円建て)53570 ( -650 ) シカゴ