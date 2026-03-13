大阪6月限ナイトセッション 日経225先物53510-710 （-1.30％） TOPIX先物3603.0-15.0 （-0.41％） シカゴ日経平均先物53570-650 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 12日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師は声明で、ホルムズ海峡の閉鎖や中東の米軍基地への攻撃を続行すると報じられた。また、イランが新たな戦