浦河町できのう(2026年3月12日)夜、住宅が燃える火事があり、男女あわせて2人が煙を吸って病院に搬送されました。命に別条はないということです。火事があったのは浦河町西幌別の2階建ての住宅です。きのう(12日)午後11時半ごろ通行人から「公園の向かいの家が燃えている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で住宅が全焼し、80代の女性と50代の男性が煙を吸っ