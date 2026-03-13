2026年3月6日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本で見知らぬ小さな女の子からお金を渡された」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。投稿者は、「その時、私はバスを待っていたのだが、沖縄の交通事情があまり分からなかったため、ずっとバスの時刻表を見ていた。すると、同じくバスを待っていた女の子が近づいてきて、どのバスを探しているのかと尋ねてきた。見たところ、中学生か小学生くらいに見えた。