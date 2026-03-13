航空会社のスターフライヤー（北九州市）と旅行大手ＪＴＢ（東京）は１２日、北九州空港内にあるスターフライヤーの航空機の格納庫で一晩過ごせる体験プランの販売を始めた。普段は整備士ら関係者しか立ち入ることができず、両社によると、一晩滞在できる事業の実施は国内で初めてとみられる。スターフライヤーが１６日に就航から２０年を迎えることを記念し、ＪＴＢ側が提案した。スターフライヤーは航空便のＰＲにもつなげた