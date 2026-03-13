作家・京極夏彦の同名小説を原作とした映画『死ねばいいのに』が、奈緒主演で映画化され、7月3日より東京・テアトル新宿ほか全国で公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が解禁された。【動画】映画『死ねばいいのに』特報本作は、現代社会を舞台にした異色のミステリー。謎の女性・渡来映子が、死んだ“亜佐美”について関係者を訪ね歩き、断片的な証言を集めていくことで、ひとりの人物像と真実が浮か