Ä´Íý¤ËÌòÎ©¤Ä¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¡ÖÍ¥½¨¥­¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¡×¤ËÃíÌÜ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤­¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËèÆü¤Î²È»ö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤ÏÊÆ¸¦¤®¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤·¤ã¤â¤¸¤È¡¢¥¶¥ë¤È¥Ü¥¦¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊØÍø¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ÊÆ¤È¤®¤È¤·¤ã¤â¤¸¤Î2WAY¤Ç»È¤¨¤ë Îä¿å¤ò»È¤¦ÊÆ¤È¤®¤ò¡¢Í«Ýµ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£3COINS¤Î¡ÖÊÆ¤È¤®¤·¤ã¤â¤¸¡×¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈÑ