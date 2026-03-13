米国在住の女優・武田久美子が10日、自身のインスタグラムで透け感あふれるワンピ姿を披露した。 【写真】編み目からのぞく美肌レースワンピをまとった永遠のグラビア女王 武田は「昨日の私です」と書き出し、「2026はセクシーでエネルギッシュな姿を沢山お魅せしますね」とファンにはうれしすぎる宣言。投稿した写真は素肌とインナーの白が浮かぶレースのワンピ姿。アップと座ったショットで大人