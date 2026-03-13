元SKE48で女優・松井珠理奈が12日、自身のインスタグラムを更新。夫で男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規との2ショットを披露した。 【写真】釣りスタイルの松井珠理奈さらっと後ろのイケメン夫もニット帽 松井と辻本は1月に結婚を発表。そろって会見も行っている。「3月8日で無事に29歳になりました」と記した松井。「29歳最初のお仕事は夫婦でとあるロケに」と、グレーのニット帽姿で笑みを浮かべるショット