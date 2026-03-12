メルセデス・ベンツ日本合同会社は、「Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC」の特別仕様車「Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC Black Masterpiece」を全国限定80台で発売すると発表した。 同モデルは、GLA 35として初の特別仕様車で、外装色コスモスブラックを基調にハイグロスブラックやブラッククロームのアクセントを各部に採用し、20インチAMGアルミホイールを装備するなど精悍なデザインに仕上げた。また、ヘッドアップディス