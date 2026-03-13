Jリーグ参入を目指す福山、スタジアム入りの服装が「カッコよすぎる」将来的なJリーグ参入を目指して活動している福山シティFCが、クラブの公式Xで選手達の移動着姿を公開。SNSでは「カッコよすぎる」と話題になっている。現在、5部相当の中国社会人リーグで活動している福山には、大分トリニータ、ヴィッセル神戸、清水エスパルスでも活躍したFW藤本憲明やFW郄木彰人、DF郄田健吾ら元Jリーガーも多く所属している