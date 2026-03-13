宇宙船オリオンを搭載した巨大ロケットSLS＝1月、米フロリダ州のケネディ宇宙センター（NASA提供・共同）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は12日記者会見し、国際月探査「アルテミス計画」で飛行士4人が搭乗して月周回飛行を目指す宇宙船を早ければ4月1日にも打ち上げると発表した。来週、ロケットを組立工場から発射地点へ移動させる。NASAは当初、2月の打ち上げを目指していた。打ち上げ準備作業中に燃料漏れやガス系