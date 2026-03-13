サッカーの欧州カンファレンスリーグは12日、各地で決勝トーナメント1回戦第1戦が行われ、クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地はホームのAEKラルナカ（キプロス）戦にフル出場した。試合は0―0で引き分けた。マインツ（ドイツ）の佐野海舟は0―0で引き分けたアウェーのオロモウツ（チェコ）戦にフル出場。川崎颯太は後半追加タイムから出場した。（共同）