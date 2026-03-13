【ロンドン共同】サッカーの欧州リーグは12日、各地で決勝トーナメント1回戦第1戦が行われ、フライブルク（ドイツ）の鈴木唯人はアウェーのゲンク（ベルギー）戦で後半26分まで出場した。チームは0―1で敗れた。ゲンクの伊東純也と横山歩夢はベンチ入りしたが、出番がなかった。