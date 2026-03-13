猫に自分のお部屋を占領されてしまったわんこ。強すぎる圧に精一杯抵抗するわんこの姿が話題を呼び、投稿は記事執筆時点で81万回再生を突破。「理不尽なことって多いよね…」「猫強すぎるｗｗ」「わんこ弱くて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬が『自分のお部屋を猫に占領されてしまった』結果→あまりにも愛おしい『精一杯の抵抗』】 わんこのお部屋を猫が占領！？ TikTokアカウント「koromo