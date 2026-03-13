新東名〜佐久間川合ICが一本に三遠南信道の鳳来峡IC〜東栄IC間7.1kmが、2026年3月14日（土）15時に開通します。【新東名から北へ】三遠南信道の「開通ルート」を見る（地図と現場写真）三遠南信道は長野県飯田市と静岡県浜松市を結ぶ、計画延長約100kmの高規格道路です。JR飯田線と概ね並行するルートで中部地方の険しい山間部を貫き、中央道と新東名高速をつなぎます。全線が2車線で通行無料です。うち新東名側は、浜松いな