2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容を、抜粋・再構成して特別公開する。隠された「カッコ付きの条件」ビジネスの場で「自分の意見を言いなさい」と言われるとき。そこには（簡潔に）や（わかりやすく）といったカッコ付きの条件が付与されていると感じることがしばしばあります