石原良純は、父を「子供に寄り添うタイプではなかった」と語る。それでも、海に連れ出される時間の中で自然の厳しさや広さを身体で知った体験は、やがて自身のものの見方や進路選択に影響を与えていく。幼少期の記憶をたどることで、世間ではあまり語られてこなかった父・石原慎太郎の素顔が浮かび上がる。※本稿は、政治ジャーナリストの石原伸晃、タレントで気象予報士の石原良純、政治家の石原宏高、美術家の石原延啓による著書