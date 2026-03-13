ため池などに生息する小型の水生昆虫はナマズに襲われても口の中で抵抗するなどして吐き出され、半数が生還していることを確かめたと神戸大の研究チームが発表した。小さいほど簡単に食べられてしまうとみられていたが、実際は多く生き残っていた。論文が１２日、国際科学誌に掲載された。神戸大チームが論文ナマズは口を開けて水とともに小さな獲物を吸い込み、最終的にはのみ込むとされるが、詳しい生態は不明だった。チー