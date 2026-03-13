リンクをコピーする

▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・１３日５時）【宗谷地方】雪時々止む【上川地方】くもり【留萌地方】くもり【網走地方】雪時々止む【北見地方】くもり時々雪【紋別地方】雪時々止む【釧路地方】くもり【根室地方】くもり【十勝地方】くもり【胆振地方】くもり後時々晴れ【日高地方】くもり後時々晴れ【石狩地方】くもり【空知地方】くもり【後志地方】くもり【渡島地方】くもり時々晴れ【檜山地方】くもり時々晴れ