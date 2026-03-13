認知症になった場合に、預金口座が「凍結」されてしまうことをご存じでしょうか？ 本記事では、なぜ凍結されるのか、解除するためにはどのような方法があるのかを解説します。 口座凍結 認知症などにより本人の判断能力が低下した場合、銀行口座が凍結されてしまうことがあります。口座凍結されると、資金の引き出し・振り込み・口座引き落としができなくなってしまいます。医療や介護で本人にお金が必要な場合であっても