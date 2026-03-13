Aさんの両親は、「貯金はあるが、死ぬまでに使い切る」と言っており、Aさんと弟は、その考えに賛成しているそうです。さらに、「もしかしたら、面倒な相続の手続きもしなくていいのでは？」と考えているそうですが、実際にはどうなのでしょうか？ まず遺産の全容を確認しよう Aさんのご両親は、「預金は使い切る」と言っていますが、相続対象となるのは預金だけではありません。遺された方は、次のような項目についても相