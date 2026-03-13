2026年3月16日（日本時間）に開催される第98回授賞式にて、マーベル映画の出演者によるリユニオン・コーナーが用意されていることがわかった。授賞式のエグゼクティブ・プロデューサーを務めるケイティ・ミュランが明かした。 授賞式を控えた3月11日の記者会見にて、ミュランは「スーパーヒーロー・ファンのためのマーベル・リユニオンを用意しています。スー