KISS OF LIFEのジュリーとハヌルが、圧倒的なビジュアルでファンの視線を釘付けにした。3月12日、KISS OF LIFEの公式インスタグラムには、ジュリーとハヌルの近況を収めた写真が複数投稿された。【写真】レースの下着を見せているジュリー写真のジュリーは、オフショルダーのクロップドニットにデニムを合わせ、クールな雰囲気を演出。引き締まったウエストラインとくっきりとした目鼻立ちが相まって、強烈な存在感を放っている。