「台湾の人に気軽に言ってはいけない言葉。それは『これすごく美味しいです！』。この一言で、ニコニコしていた人の目が変わり、“台湾阿嬤”に豹変すると学びました」【動画】台湾を満喫！日本人コスプレイヤーの旅そんなコメントが添えられた投稿が、「台湾あるある」として話題になっています。写真には、テーブルいっぱいに並んだ美味しそうな料理の数々。手前の白い皿にはスパイスの効いた台湾式の唐揚げ、奥のボウルに