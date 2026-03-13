「そういえば、あの18金のネックレス、売ったらいくらになるのだろう」「金歯って今どのくらいの価値があるの？」「金に投資しておくと安心なのかな」「価値の下がらない安全な資産」というイメージがある金。買取業者の広告でも、いつも人気アイテムとして挙がっています。しかし、「安全資産」と思われていた金にも、投機的な側面はあるのです。今回は、金のこれまでの価格推移などを示しながら、どう向き合っていくのが良いか、