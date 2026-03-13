北海道までのアクセスを担う「横浜エリア」が開通青森県の下北半島を縦断する高速道路「下北道（下北半島縦貫道路）」のうち、「むつ南バイパス」「横浜南バイパス」「横浜北バイパス」を合わせた13.8kmの区間が2026年3月14日に開通します。どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。下北道は、青森県むつ市から上北郡七戸町に至る、総延長約68kmの地域高規格道路です。本州最北の高速道路となっています