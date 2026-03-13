全国優勝3度…多賀少年野球クラブの辻正人監督が推奨する“初心者指導術”野球をやったことのない小さな子どもに、どう手ほどきをすればいいのか。そんな悩みを抱える少年野球の指導者は少なくないだろう。全国制覇を3度達成している滋賀県の学童チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督が、子どもの競争心を刺激する“ボール遊び”を紹介している。体験会などに参加した子どもに野球に興味を持ってもらうには、楽しいと思わ