【SVリーグ】ヴィクトリーナ姫路 3ー0 岡山シーガルズ（3月7日・女子第18節）【映像】鼻に詰め物？ カメラが捉えた珍光景花粉症の影響か…女子バレーで、“鼻に詰め物”をしながらプレーする選手の姿をカメラが捉えた。強烈なスパイクを決めた直後、コートサイドで珍光景が見られた。大同生命SVリーグ女子の第18節が行われ、ヴィクトリーナ姫路はホームで岡山シーガルズと対戦。試合序盤、真剣勝負の最中に思わず気になるシー