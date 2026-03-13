■全国の天気13日(金)は全国的に雲が広がりやすく、日本海側の地域を中心に雨や雪が降るでしょう。雷を伴う所もありそうです。関東も次第に雲が広がり、夜は所々で雨が降る見込みです。北海道はオホーツク海側で、午前を中心に雪や吹雪が続きそうです。沖縄本島も午前を中心に雨や雷雨となるでしょう。なお、伊豆諸島は雨や風が強まり、大荒れの天気となりそうです。■予想最高気温西日本、東日本は前日より低く、冬の寒さとなりそ