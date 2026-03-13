東京・目黒区のマンションで火事があった住宅から男女2人の遺体が見つかった事件で、亡くなった2人が元々交際関係だったことが分かった。11日夜、目黒区上目黒のマンションで火事があり、焼け跡から櫻井吏奈さんと袴田直樹さんが刺し傷のある状態で亡くなっているのが見つかった。2人は2025年12月まで交際関係にあり、同棲を解消した直後に、櫻井さんが警視庁に「自宅に誰かが侵入したかもしれない。袴田さんかもしれない」と相談