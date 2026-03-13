プロ野球の開幕を前に、中日ドラゴンズの後援会が12日夜、選手や監督を招き激励会を開きました。名古屋市内のホテルで開かれた激励会には、井上一樹監督や選手会長の藤嶋健人投手ら球団関係者およそ50人が出席しました。ドラゴンズ後援会の会長を務める名古屋商工会議所の嶋尾正会頭は「黄金時代は必ず再びやってくる。今年はその最初の一歩にしてほしい」とエールを送りました。これに対して井上監督は今シー