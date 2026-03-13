名門クラブの厳しいポジション争いに食い込むべく、覚悟を持って選抜活動の舞台にやってきた。大津高から今季横浜F・マリノスに加入した18歳のDF村上慶は開幕からベンチ入りの機会がないまま、U-19 Jリーグ選抜のポストユースマッチに参加。11日には全日本大学選抜を相手に久々に実戦を経験し、「やっぱりサッカーが楽しかった。あまり緊張せず、自分のプレーに目を向けてできたので、マリノスでチャンスが巡ってきた時にはこ