13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比920円安の5万3510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61420.29円ボリンジャーバンド3σ 59682.99円ボリンジャーバンド2σ 57945.70円ボリンジャーバンド1σ 56208.40円25日移動平均 55545.00円一目均衡表・基準線 54635.00円一目均衡表・転換線 54471.10円ボリンジャーバンド