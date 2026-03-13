13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比45ポイント安の3603ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4064.61ポイントボリンジャーバンド3σ 3965.21ポイントボリンジャーバンド2σ 3865.80ポイントボリンジャーバンド1σ 3766.40ポイント25日移動平均 3709.75ポイント一目均衡表・基準線 3667.00ポイントボリンジャーバン