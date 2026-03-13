13日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比29ポイント安の732ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 805.78ポイントボリンジャーバンド3σ 785.28ポイントボリンジャーバンド2σ 764.78ポイントボリンジャーバンド1σ 761.15ポイント12日東証グロース市場250指数現物終値 757.80ポイント5日移動平均 7