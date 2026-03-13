岐阜市で12日、道路脇に立っていた男性に車でぶつかりケガをさせ、そのまま逃げたとして、運転していた27歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、岐阜県関市の自称会社員・宮田愛夢容疑者(27)です。警察によりますと、宮田容疑者は12日午前8時半ごろ、乗用車を運転中に岐阜市青柳町2丁目で道路に立っていた男性(80)にぶつかりケガをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。男性はぶつかった際に尻もちをつき、打撲す