人命救助に貢献したとして、島根県警大田署は、島根県大田市五十猛町の漁師、土肥武文さん（４２）と妻の良子さん（３７）に感謝状を贈った。署によると、土肥さん一家は兵庫県西宮市で開かれた子どもの野球大会から車で帰宅途中の２月９日午前１時２０分頃、同町内の県道脇でうずくまり、両手を上げる大田市内の８０歳代女性を発見。停車して声を掛けると、「家に帰る道が分からなくなった」と助けを求めたという。当時、大