È±·¿¤ÏÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Á´ÂÎ¤¬½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©40Âå¡¦50Âå¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Ê¬¤±ÌÜÉÕ¶á¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÉÔÂ­¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎÈ±¤¬¤Ú¤¿¤ó¤È¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤â¥í¥ó¥°¤Ç¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ê¿Ã³¤Ë¤Ê¤ê¡¢È±·¿Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Ê¿Ã³¤Ë¤Ê¤ëÊ¬¤±ÌÜÉÕ¶á¤ÎÈ±¤¬¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Æ¬ÄºÉô¤Î´Ý¤ß¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹