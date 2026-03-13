木村太一監督がメガホンを取り、MEGUMIが企画・プロデュースする片山友希主演の映画『FUJIKO』が、6月5日より全国公開されることが決まった。併せて、予告編、本ビジュアル、追加キャスト、スチール1点も解禁となった。【動画】富士子が見出す自分らしい生き方とは？『FUJIKO』本予告木村監督が自身の“母の人生”と真正面から向き合い生まれた本作は、1970〜80年代の静岡を舞台に、激動の時代を生きる女性が自らの生き方を