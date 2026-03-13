人気モデルが、友人から誕生日を祝ってもらう様子をアップした。１２日に自身のインスタグラムを更新し「私たち結婚しました、みたいな写真撮れた昨夜」と題して投稿。１３日に４０歳の誕生日を迎える菅原沙樹だ。２ショットのお相手はモデルの神田咲実。「『ちょっと早いけど誕生日おめでとう』って４０本のバラ持って突然目の前に現れたさきみん見て泣いた。『ほんとに４０本あるか、お店の人と数えて確認したんだ笑』って