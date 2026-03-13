日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１３日、コンサートチケットを高額転売したなどしたいわゆる“転売ヤー”を「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」社が提訴したことを報じた。番組では通販サイトで「ＳＴＡＲＴＯ―」所属の「ＳｎｏｗＭａｎ」、「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」が公式では１枚１万円ほどのチケットが１０万円以上で転売されていたことを紹介。また昨年、東京地裁が「チケット