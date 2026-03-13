名古屋市は12日、名古屋駅周辺のまちづくりについて方向性を話し合う官民合同の会議を、4月中にも設置する意向を示しました。名古屋市の広沢市長は12日に会見を開き、名古屋駅周辺のまちづくりを巡り方向性を話し合うため、官民合同の会議を4月中にも設置する意向を明らかにしました。広沢市長：「官民が一致団結して総力を挙げて、リニア新時代の名古屋を作っていこうと」広沢市長はJR東海と名鉄との3者で会談をしたことも