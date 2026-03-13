日本大の五木田季晋「昌子源選手と岡村大八選手の2センターバックは本当に強烈」3月1日に関東B選抜の優勝で閉幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は決勝で関東A選抜を1-0で撃破し、見事に優勝を飾った関東B選抜のストライカー・五木田季晋（日本大）について。184センチのサイズとスピードを生かした水戸ホーリーホック内定のフォ