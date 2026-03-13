【専門家の目｜太田宏介】フアン・マタが華麗なFK弾オーストラリア1部メルボルン・ビクトリーに所属する元スペイン代表MFフアン・マタは、3月7日に行われたAリーグ第20節のシドニーFC戦で華麗な直接FKを決めたなか、元日本代表DF太田宏介氏が「一番蹴りたい質のFK」と絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇メルボルンにとっては、勝てばシドニーFCに勝ち点で並べるという大一番。前半34分に華