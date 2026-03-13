記事ポイント全国28都府県129校241チームが参加した探究学習の全国大会です。「企業探究部門」など5部門8プログラムで中高生が1年間の成果を発表しました。会場開催とオンライン開催を組み合わせ、各部門の受賞チームが決まりました。全国の中高生による探究成果が集まる「クエストカップ2026 全国大会」の受賞チームが決まりました。学校ごとに異なるテーマや課題意識が並び、発表の幅広さが伝わる大会です。オンライン開催と立教