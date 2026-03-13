将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント挑戦者決定戦が3月12日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、斎藤慎太郎八段（32）が永瀬拓矢九段（33）に128手で勝利した。この結果、斎藤八段は2期連続で挑戦権を獲得。伊藤匠叡王（王座、23）に挑む五番勝負は、4月3日に「シンガポール日本人会」で開幕する。【映像】斎藤八段が2期連続挑戦を決めた瞬間の表情斎藤八段が2期連続で叡王挑戦者に決まった。叡王経験者の永瀬九段との挑戦者