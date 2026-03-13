ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が10日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜後11：00）に出演。婚姻届を提出した日のエピソードを明かした。【写真】結婚15周年！加藤茶＆加藤綾菜の”ラブラブ”2ショットそれまで結婚の話は一度も出ていなかったという。付き合って1年半、同棲して半年ほどが経った6月の朝に、「きょう天気いいなぁ。結婚日和やなぁ」と綾菜が冗談半分に言